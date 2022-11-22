"Химки" и "Пари НН" объявили стартовые составы на матч Кубка России. Глушаков выйдет с первых минут в составе хозяев

Стали известны стартовые составы "Химок" и Пари НН" на матч 5 тура группового этапа Кубка России.

Фото: "Пари НН"

Матч пройдет на "Арене Химки" и начнется в 17:30 по московскому времени. У хозяев с первых минут появится полузащитник Денис Глушаков, который пропускал последние матчи по решению тренерского штаба. Отметим, что для нижегородцев эта игра станет первой после ухода с поста наставника Михаила Галактионова. Встречу рассудит Сергей Чебан из Москвы.









"Химки" с одним очком располагают на последнем месте в квартете А, "Пари НН" набрал 8 очков и возглавляет группу. В первом круге "Пари НН" по пенальти одержал победу над "Химками" (0:0, 5:3).



