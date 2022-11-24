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Metaratings: представители Николсона занимались поиском нового клуба в Европе для игрока

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Форвард "Спартака" Шамар Николсон мог уйти из столичного коллектива в другой клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, представители 25-летнего ямайца занимались поиском новой команды для футболиста. Сообщается, что они имели неформальные контакты и обговаривали возможность перехода игрока в европейский клуб.

Сам Николсон доволен своим положением в "Спартаке", у него сложились хорошие отношения с одноклубниками.

Николсон вышел на поле в 13-ти матчах красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Источник: Metaratings


Николсон Спартак Российские трансферы
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