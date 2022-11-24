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Гайич - о результатах ЦСКА: иногда нам не хватало концентрации. Мы не на том месте, которого заслуживаем

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Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил результаты своей команды в первой части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы действительно здорово стартовали. Я думаю, что, когда в футболе всё складывается хорошо, ты должен этим пользоваться по максимуму. Дело в концентрации. Иногда нам её не хватало. Сейчас мы находимся не на том месте в таблице, которого заслуживаем", - цитирует Гайича RT.

ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на пятом месте в турнирной таблице. В последнем туре красно-синие уступили "Динамо" (1:2) и пропустили бело-голубых вперед себя в таблице. Кроме того, команда Владимира Федотова в последнем матче по пенальти проиграла "Уралу" в 5-м туре группового этапа Кубка России и позволила екатеринбуржцам обойти себя в квартете D.

В последнем матче этого календарного года ЦСКА на своем поле сыграет в гостях с "Сочи".


Гайич ЦСКА
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