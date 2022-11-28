– Красно-белые готовы биться за золото в РПЛ? Конечно! Интрига в чемпионате нешуточная. "Спартак" будет навязывать борьбу. Да, у "Зенита" есть определенный задел, но ничего еще не решено. Предстоит серьезная схватка, – цитирует Орлова "СЭ".
Одна из схваток между "Зенитом" и "Спартаком" случилась уже вчера, в матче финального тура группового этапа Кубка России. Основное время игры между этими командами завершилось вничью (0:0), а сразу после финального свистка случилась массовая драка между представителями обоих клубов. Главный арбитр встречи Владимир Москалев вручил красные карточки шести футболистам – по три в составе каждой команды. Удалились Селихов, Николсон и Соболев со стороны "Спартака" и Родригао, Барриос и Малком со стороны "Зенита". В РПЛ оба клуба разделяют шесть очков – "Зенит" идет первым, "Спартак" – второй.
Орлов: "Спартак" готов биться за золото в РПЛ! Интрига в чемпионате нешуточная. Предстоит серьезная схватка
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартак" сможет составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за первое место в РПЛ.
Фото: ТАСС