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Агент Малкома и Клаудиньо: у них отличные шансы сыграть на следующем Чемпионате мира

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Агент игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия заявил, что футболисты смогут сыграть на ЧМ-2026.
Фото: ФК "Зенит"
- Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира. У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии. Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо, - приводит комментарий агента Metaratings.

Малком и Клаудиньо не попали в итоговый список игроков, которые выступают на ЧМ-2022. Последний раз футболисты вызывались в сборную Бразилии в сентябре 2021 года. Но тогда досрочно покинули расположение команды и присоединились к "Зениту". Причиной стал карантин для игроков, побывавших в Южной Америке. Из-за него Малком и Клаудиньо могли бы пропустить матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). После этого инцидента Федерация футбола Бразилии пожаловалась на "Зенит" в ФИФА.

В этом сезоне Малком сыграл 23 матчах, на его счету 15 голов и 7 ассистов. Клаудиньо принял участие в 19 встречах, забив 3 мяча и отдав 8 результативных передач. Оба футболиста выигрывали Олимпиаду в Токио. В финале турнира Малком забил победный гол Испании (2:1).


Малком Клаудиньо Зенит
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