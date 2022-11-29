- Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира. У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии. Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо, - приводит комментарий агента Metaratings.
Малком и Клаудиньо не попали в итоговый список игроков, которые выступают на ЧМ-2022. Последний раз футболисты вызывались в сборную Бразилии в сентябре 2021 года. Но тогда досрочно покинули расположение команды и присоединились к "Зениту". Причиной стал карантин для игроков, побывавших в Южной Америке. Из-за него Малком и Клаудиньо могли бы пропустить матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). После этого инцидента Федерация футбола Бразилии пожаловалась на "Зенит" в ФИФА.
В этом сезоне Малком сыграл 23 матчах, на его счету 15 голов и 7 ассистов. Клаудиньо принял участие в 19 встречах, забив 3 мяча и отдав 8 результативных передач. Оба футболиста выигрывали Олимпиаду в Токио. В финале турнира Малком забил победный гол Испании (2:1).
Агент Малкома и Клаудиньо: у них отличные шансы сыграть на следующем Чемпионате мира
Агент игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия заявил, что футболисты смогут сыграть на ЧМ-2026.
Фото: ФК "Зенит"