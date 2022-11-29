Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
18:00
КатарНе начат
П1 1.24X 6.6П2 13
Эквадор
18:00
СенегалНе начат
П1 2.45X 3.15П2 3.15
Уэльс
22:00
АнглияНе начат
П1 7.2X 4.3П2 1.5
Иран
22:00
СШАНе начат
П1 3.9X 3.35П2 2.06
Сделать ставку

Сычевой: у меня нет определенного желания, где играть. Если перейду в "Барселону", будет классно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой рассказал о своем будущем и дальнейших клубных предпочтениях.
Фото: "СЭ"
– Вера ждет меня в "Барселоне"? Не знаю, на что наиграю, там и буду играть. Если его слова про "Барселону" реализуются, будет классно. У меня нет определенного желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если это не произойдет? А если и произойдет, этого будет мало, – цитирует Сычевого "РБ Спорт".

Напомним, что в своем недавнем интервью партнер Сычевого по "Оренбургу" Лукас Вера предположил, что Владимир вполне может дорасти до уровня испанской "Барселоны". Сычевой играет за "Оренбург" с лета 2021 года. По итогам первой части сезона Российской премьер-лиги он является лучшим бомбардиром всего чемпионата. У него и у атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса набралось по 14 мячей, но Владимир опережает Квинси по мячам, забитым с игры. Контракт Сычевого с "Оренбургом" был недавно продлен на улучшенных условиях до конца 2024 года. Сам Владимир вместе со всей Российской премьер-лигой вернется к нам в начале марта 2023 года.


Сычевой Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
El Chiringuito: португальская федерация футбола намерена доказать ФИФА, что первый мяч в ворота Уругвая забил Роналду 1
Селюк: участники ЧМ-2022 могут перейти в российские клубы, почему нет? Есть же латиноамериканские сборные
Спортивный директор "Оренбурга": не рассматриваем продажу кого-либо, включая легионеров. Хотим сохранить команду
Ахметов: моя адаптация в "Краснодаре" завершена. Сейчас нужно улучшать свою игру и помогать команде
Семшов: надо задаться вопросом, а хочет ли Дзюба дальше играть в футбол, или он планирует заниматься другими делами 2
Сычевой: у меня нет определенного желания, где играть. Если перейду в "Барселону", будет классно 1
Лещук: трачу время впустую – смотрю ЧМ-2022. Это интересный турнир, но не настолько, чтобы смотреть матчи целиком 2
Защитник "Урала" Эмерсон: Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть 6
L’Еquipe: в коллективе сборной Бельгии плохая атмосфера 4
Защитник Дании Кьер: Мбаппе - феномен, он всегда может причинить боль
3 декабря состоится матч звезд Кубка России 8
Колосков – о возможном переходе Дзюбы в "Кармиотиссу": Артему нужен или нормальный клуб, или заканчивать 2
Ахметов: жду финал Португалия — Бразилия на ЧМ-2022
Агент Малкома и Клаудиньо: у них отличные шансы сыграть на следующем Чемпионате мира 5
Канунников: о сорвавшемся переходе в "Спартак" не жалею 5
-