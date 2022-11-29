– Вера ждет меня в "Барселоне"? Не знаю, на что наиграю, там и буду играть. Если его слова про "Барселону" реализуются, будет классно. У меня нет определенного желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если это не произойдет? А если и произойдет, этого будет мало, – цитирует Сычевого "РБ Спорт".
Напомним, что в своем недавнем интервью партнер Сычевого по "Оренбургу" Лукас Вера предположил, что Владимир вполне может дорасти до уровня испанской "Барселоны". Сычевой играет за "Оренбург" с лета 2021 года. По итогам первой части сезона Российской премьер-лиги он является лучшим бомбардиром всего чемпионата. У него и у атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса набралось по 14 мячей, но Владимир опережает Квинси по мячам, забитым с игры. Контракт Сычевого с "Оренбургом" был недавно продлен на улучшенных условиях до конца 2024 года. Сам Владимир вместе со всей Российской премьер-лигой вернется к нам в начале марта 2023 года.
Сычевой: у меня нет определенного желания, где играть. Если перейду в "Барселону", будет классно
Нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой рассказал о своем будущем и дальнейших клубных предпочтениях.
Фото: "СЭ"