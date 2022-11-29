– Я был бы глупцом, если бы не верил в "Локомотив"! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации, – передает слова Игнатьева "Чемпионат".
Напомним, что московский "Локомотив" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона занимают четырнадцатое место в турнирной таблице. "Железнодорожники" располагаются в зоне стыковых матчей, набрав всего 13 очков. От зоны прямого вылета и подмосковных "Химок", занимающих пятнадцатое (предпоследнее) место их разделяет всего одно очко. После семнадцатого тура "Локомотив" возглавил новый тренер – Михаил Галактионов, ранее работавший в "Пари НН" и до сих пор остающийся в молодежной сборной России.
Иван Игнатьев: был бы глупцом, если бы не верил в "Локомотив"! Мы выберемся из этой ситуации
Нападающий московского "Локомотива" Иван Игнатьев заявил о желании всех игроков команды исправить положение в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"