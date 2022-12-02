- "Зенит" достаточно хорошо и уверенно провел первую часть сезона. Петербуржцы по праву находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. К тому же, "Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Это хорошо. Будет ли чемпионская интрига во второй части чемпионата? Вряд ли. Не будет, - приводит комментарий Радченко "РБ Спорт".
"Зенит" является четырехкратным чемпионом России. В этом сезоне подопечные Сергея Семака снова лидируют в таблице РПЛ. Команда заработала 42 очка после 17 сыгранных туров. " Спартак" отстает на 6 баллов. Сине-бело-голубые в нынешнем розыгрыше чемпионата потерпели всего 1 поражение, проиграв в 16 туре "Ахмату" (1:2). Также петербуржский клуб установил рекорд результативности. После 15 туров у "Зенита" было забито 44 мяча. В Кубке России "Зенит" не смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв третье место в своем квартете. Петербуржский коллектив будет бороться за трофей через Путь регионов.
Радченко: чемпионской интриги во второй части РПЛ не будет
Фото: ФК "Зенит"