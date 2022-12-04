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Коваленко: 11 место в РПЛ – не наш результат. "Крылья" должны быть минимум в восьмерке

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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко высказался о результатах самарского клуба в первой части сезона РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Недоволен первой частью сезона, 11 место — не наш результат. Мы должны быть минимум в восьмерке. Это то, на что "Крылья Советов" будут рассчитывать во второй половине сезона", - цитирует футболиста "РБ Спорт".

"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу с 20-ю очками в 17-ти турах Российской Премьер-лиги. Подопечные Игоря Осинькина занимают 11-е место в турнирной таблице.

Коваленко сыграл во всех 17-ти матчах самарцев в чемпионате страны, в которых записал себе в актив гол и две результативные передачи.


Крылья Советов Коваленко
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