"Недоволен первой частью сезона, 11 место — не наш результат. Мы должны быть минимум в восьмерке. Это то, на что "Крылья Советов" будут рассчитывать во второй половине сезона", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу с 20-ю очками в 17-ти турах Российской Премьер-лиги. Подопечные Игоря Осинькина занимают 11-е место в турнирной таблице.
Коваленко сыграл во всех 17-ти матчах самарцев в чемпионате страны, в которых записал себе в актив гол и две результативные передачи.
Коваленко: 11 место в РПЛ – не наш результат. "Крылья" должны быть минимум в восьмерке
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко высказался о результатах самарского клуба в первой части сезона РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"