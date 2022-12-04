По данным источника, общая сумма долга башкирского коллектива составляет примерно 200 млн рублей. Половину от этой суммы составляет задолженность перед "Региональным фондом" - организация уже подавала в суд иск в отношении клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудников "Уфы" предупредили о возможности сокращений в том случае, если финансовое положение не удастся исправить.
В предыдущем сезоне уфимцы вылетели из Российской Премьер-лиги и теперь выступают во втором дивизионе чемпионата России. По итогам 16-ти туров коллектив набрал 18 очков и идет в зоне вылета – на 16-м месте.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": общая сумма долгов "Уфы" составляет порядка 200 млн рублей
"Уфа" имеет большие задолженности и может пойти на сокращение штата сотрудников.
Фото: ФК "Уфа"