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"РБ Спорт": общая сумма долгов "Уфы" составляет порядка 200 млн рублей

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"Уфа" имеет большие задолженности и может пойти на сокращение штата сотрудников.
Фото: ФК "Уфа"
По данным источника, общая сумма долга башкирского коллектива составляет примерно 200 млн рублей. Половину от этой суммы составляет задолженность перед "Региональным фондом" - организация уже подавала в суд иск в отношении клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудников "Уфы" предупредили о возможности сокращений в том случае, если финансовое положение не удастся исправить.

В предыдущем сезоне уфимцы вылетели из Российской Премьер-лиги и теперь выступают во втором дивизионе чемпионата России. По итогам 16-ти туров коллектив набрал 18 очков и идет в зоне вылета – на 16-м месте.

Источник: "РБ Спорт"


Уфа Первая лига
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