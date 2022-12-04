"Травмы повлияли на наше выступление в первой части сезона. Мы и без травмированных игроков выступали хорошо. С ними было бы еще лучше. Может быть, "Спартак" был бы выше, если бы не травмы", - цитирует футболиста "СЭ".
На длительный срок в начале сезона из-за повреждения выбыл полузащитник Виктор Мозес – нигериец восстановится от травмы к весенней части чемпионата. Также этап реабилитации проходят Кристофер Мартинс, Михаил Игнатов, из-за отстранения пропустил первую часть РПЛ Кейта Бальде.
"Спартак" по итогам 17-ти туров удерживает второе место в таблице Премьер-лиги – москвичи набрали 36 очков.
Мелешин: травмы повлияли на наше выступление. Если бы не они, "Спартак" был бы выше
Форвард "Спартака" Павел Мелешин поделился мнением, как травмы футболистов красно-белых повлияли на результаты клуба в первой части нынешнего сезона.
Фото: ФК "Спартак"