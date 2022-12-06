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Кокорин - о критике Канчельскиса: очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, чтобы он сказал что-то плохое

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Нападающий "Ариса" Александр Кокорин прокомментировал критику со стороны Андрея Канчельскиса.
Фото: ФК "Арис"
Напомним, ранее Андрей Канчельскис заявил, что Кокорин - игрок уровня ФНЛ, которого волнуют только деньги. По словам бывшего полузащитника "МЮ", про Александра скоро все забудут.

"Так этот дядя, так его назовем, пел мне дифирамбы каждый раз, когда меня видел. Постоянно поднимал бокалы за мое здоровье, когда я был маленьким. Это очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия", - цитирует Кокорина Sport24.

Александр Кокорин с лета этого года на правах аренды выступает за кипрский "Арис". Он провел за клуб 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал две результативные передачи. Россиянин продолжает принадлежать "Фиорентине". Его арендное соглашение истекает в конце текущего сезона, а контракт с флорентийцами действует до лета 2024 года.


Канчельскис Кокорин
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