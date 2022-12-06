По данным источника, за форварда поборются два аргентинских клуба - "Индепендьенте" и "Эстудиантес". Оба рассчитывают арендовать Гайча. Отмечается, что ЦСКА не против такого развития событий, поскольку форвард сможет получать больше игровой практики.
Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года. С того момента аргентинец сыграл за красно-синих 30 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Прошлый сезон Гайч провел на правах аренды в испанской "Уэске", а до этого был арендован итальянским "Беневенто".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Индепендьенте" и "Эстудиантес" хотят взять в аренду Адольфо Гайча из ЦСКА
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может зимой вернуться в Аргентину.
Фото: ПФК ЦСКА