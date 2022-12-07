- Кокорин — один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в Ла Лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни есть неудачный вечер, после которого все идет вниз... У Саши этот вечер уже был. Жалко пацана. Я думал, он будет играть в "Барселоне" — как-то не сомневался в этом, - приводит слова Божовича "РБ Спорт".
Александр Кокорин выступал в России за "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак". Зимой 2021 года футболист перешел в "Фиорентину", но не смог пробиться в стартовый состав итальянской команды. Александр не совершил ни одного результативного действия за "фиалок". Летом этого года Кокорин перешел в кипрский "Арис", за который в 10 играх забил 5 голов.
Александр Кокорин и Миодраг Божович вместе работали в московском "Динамо".
Божович: Кокорин - один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Думал, он будет играть в "Барселоне"
Экс-наставник "Динамо" Миодраг Божович оценил игровые характеристики Александра Кокорина и заявил, что игрок не реализовал свой талант
Фото: Global Look Press