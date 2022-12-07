Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Божович: Кокорин - один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Думал, он будет играть в "Барселоне"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Динамо" Миодраг Божович оценил игровые характеристики Александра Кокорина и заявил, что игрок не реализовал свой талант
Фото: Global Look Press
- Кокорин — один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в Ла Лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни есть неудачный вечер, после которого все идет вниз... У Саши этот вечер уже был. Жалко пацана. Я думал, он будет играть в "Барселоне" — как-то не сомневался в этом, - приводит слова Божовича "РБ Спорт".

Александр Кокорин выступал в России за "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак". Зимой 2021 года футболист перешел в "Фиорентину", но не смог пробиться в стартовый состав итальянской команды. Александр не совершил ни одного результативного действия за "фиалок". Летом этого года Кокорин перешел в кипрский "Арис", за который в 10 играх забил 5 голов.

Александр Кокорин и Миодраг Божович вместе работали в московском "Динамо".


Кокорин Божович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Анри может возглавить сборную Бельгии
Агент Дивеева – о будущем игрока: если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его 1
Пономарев: российские футболисты на ЧМ-2018 была посильнее нынешних игроков Марокко эксклюзив
Хорватский журналист: Ловрен великолепен на ЧМ-2022 1
Сулейманов стал лучшим игроком "Пари НН" в ноябре
Кержаков: у Испании идет смена поколения, на следующем ЧМ они будут сильнее
Ван Дейк: Месси будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля во время наших атак. Это самое сложное в игре против него
Кокорин - лучший игрок "Ариса" в ноябре 3
Португальский журналист: Роналду – мешок, которые не бежит и не защищается 10
Осинькин: "Челси" интересуется Захаряном неспроста, но и он не готов сразу играть в "старте" 2
Божович: Кокорин - один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Думал, он будет играть в "Барселоне" 3
Официально: Азар завершил карьеру в сборной Бельгии 6
Агент Велиса: "Краснодар" – единственный клуб, который претендует на игрока, но прогресса в переговорах нет
Агент Щенникова: пока никакого диалога о продлении с ЦСКА мы не вели, но приоритет Георгия - остаться в клубе 2
Феликс: сборная Португалии провела отличную игру, но это не потому, что Роналду не играл 2