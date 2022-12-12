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Зарема Салихова: общалась ли с агентом Гурцкая? Не люблю толстых. К Смородской тоже относится? А то, ха-ха

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Супруга бывшего президента "Спартака" Зарема Салихова заявила, что отрицательно относится к полным людям.
Фото: Getty Images
"Каррера может возглавить "Рубин"? Пофиг. Общалась ли я с агентом Тимуром Гурцкая? Нет, я толстых не люблю — это отсутствие дисциплины, если у человека нет заболеваний, конечно. К Ольге Смородской это тоже относится? А то, ха-ха", - приводит слова Салиховой "РБ Спорт".

Напомним, агента Тимура Гурцкая связывали с бывшим тренером "Спартака" Массимо Каррерой. Сообщалось, что Гурцкая активно участвовал в комплектовании команды и имел влияние на итальянца.

Зарема Салихова в прошлом году недолго входила в совет директоров "Спартака", но покинула в знак протеста против назначения Руя Витории главным тренером красно-белых. Летом этого года "Лукойл" выкупил полный пакет акций клуба, в связи с чем муж Салиховой - Леонид Федун утратил статус президента клуба.


Смородская Гурцкая Салихова
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