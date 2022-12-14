"Это тот нападающий, которого не хватало Премьер-Лиге, ну и "Факелу" в частности. Уверен, вторая часть сезона всё расставит по своим местам – Женя принесёт пользу клубу, а клуб поможет ему вернуться на недавние позиции", - цитирует ТалаеваMetaratings.
Напомним, ранее стало известно, что Евгений Марков продолжит карьеру в "Факеле". Нападающий с лета прошлого года выступал за тульский "Арсенал". Он не провел ни одного матча за клуб в текущем розыгрыше Первой лиги из-за конфликта с руководством клуба.
Ранее Марков защищал цвета "Краснодара", "Динамо", "Рубина", "Тосно" и "Зенита". В июле этого года форварду исполнилось 28 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
Агент Маркова: Евгений - тот нападающий, которого не хватало РПЛ. Вторая часть сезона все расставит по местам
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда Евгения Маркова, прокомментировал переход своего клиента в "Факел".
Фото: ФК "Факел"