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Агент Маркова: Евгений - тот нападающий, которого не хватало РПЛ. Вторая часть сезона все расставит по местам

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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда Евгения Маркова, прокомментировал переход своего клиента в "Факел".
Фото: ФК "Факел"
"Это тот нападающий, которого не хватало Премьер-Лиге, ну и "Факелу" в частности. Уверен, вторая часть сезона всё расставит по своим местам – Женя принесёт пользу клубу, а клуб поможет ему вернуться на недавние позиции", - цитирует ТалаеваMetaratings.

Напомним, ранее стало известно, что Евгений Марков продолжит карьеру в "Факеле". Нападающий с лета прошлого года выступал за тульский "Арсенал". Он не провел ни одного матча за клуб в текущем розыгрыше Первой лиги из-за конфликта с руководством клуба.

Ранее Марков защищал цвета "Краснодара", "Динамо", "Рубина", "Тосно" и "Зенита". В июле этого года форварду исполнилось 28 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.


Марков Факел
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