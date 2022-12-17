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Хомуха: если ЦСКА не прибавит в позиционном нападении, команду весной ждут проблемы

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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал игру команды в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
- За короткий промежуток времени добиться результата - это сложная задача. Здесь нужно тренеру дать время. Зимняя пауза и старт весенней стадии дадут гораздо больше представления о том, сделала ли команда шаг вперед или нет. ...Безусловно, если ЦСКА не прибавит в позиционном нападении, то команду ждут проблемы весной, - передает слова Хомухи Metaratings.ru.

По итогам осенней части сезона-2022/2023 московский ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, набрав 29 очков в 17 матчах. При этом по количеству забитых мячей (30 в 17 матчах) "армейцы" являются седьмой командой чемпионата, уступая по этому показателю не только лидерам "Зениту", "Спартаку" и "Ростову" и идущему вровень с красно-синими по очкам "Динамо", но и находящимся ниже в таблице "Оренбургу" и "Краснодару".


ЦСКА Хомуха
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