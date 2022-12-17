- Она — недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии. Глупости и бредятину вечно говорит, - приводит комментарий Смородской Sport24.
Зарема Салихова часто комментирует происходящие в российском футболе процессы и явления. Смородская и Зарема часто негативно высказываются друг о друге. Недавно супруга Федуна критически отозвалась о людях с лишним весом, в том числе упомянув Смородскую. Ранее бывший президент "Локомотива" неоднократно заявляла, что Салихова не может иметь никакого отношения к футболу, так как у нее нет необходимого опыта и знаний, и назвала ее "ущербной".
Ольга Смородская занимала должность президента в "Локомотиве" с 2010 по 2016 год. При ее правлении "железнодорожники" смогли завоевать один кубок России в 2016 году. "Спартак" после 17 сыгранных туров в нынешнем розыгрыше РПЛ занимает вторую строчку, в активе команды 36 набранных баллов
Смородская – о Зареме: недалекая женщина, которая вечно говорит всякую бредятину
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о Зареме Салиховой.
Фото: ФК "Локомотив"