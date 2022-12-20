По данным источника, "Спартак" намерен приобрести 27-летнего серба Неманью Максимовича и сделал официальное предложение "Хетафе" в размере 3 миллионов евро. Отмечается, что предложенная сумма не устраивает испанский клуб. Также интерес в этом трансфере имеет "Валенсия", у которой есть право 30% от продажи футболиста.
В этом сезоне Неманья Максимович принял участие в 17 играх за "Хетафе", в которых результативными действиями не отметился. Контракт серба с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Максимовича, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
Источник: Marca
Marca: "Спартак" предлагает "Хетафе" 3 миллиона евро за Максимовича
Сербский полузащитник Неманья Максимович может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: Global Look Press