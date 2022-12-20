Marca: "Спартак" предлагает "Хетафе" 3 миллиона евро за Максимовича

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сербский полузащитник Неманья Максимович может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: Global Look Press
По данным источника, "Спартак" намерен приобрести 27-летнего серба Неманью Максимовича и сделал официальное предложение "Хетафе" в размере 3 миллионов евро. Отмечается, что предложенная сумма не устраивает испанский клуб. Также интерес в этом трансфере имеет "Валенсия", у которой есть право 30% от продажи футболиста.

В этом сезоне Неманья Максимович принял участие в 17 играх за "Хетафе", в которых результативными действиями не отметился. Контракт серба с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Максимовича, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

Источник: Marca


Спартак Хетафе Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Зенит" представил ролик к Новому году, в котором бразильцы готовят оливье и говорят по-русски
Рианчо: Мбаппе является лучшим игроком ЧМ-2022
Журналист Ильев: "Крылья Советов" готовы выкупить Сычевого у "Оренбурга" 3
Пиняев: Осинькин может тренировать "Барселону" 4
Дуймович: Ловрен - великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом
L’Еquipe: в окружении Бензема считают, что игрок получил травму из-за тренеров Франции 1
Marca: "Спартак" предлагает "Хетафе" 3 миллиона евро за Максимовича 1
Спортдиректор "Сассуоло": будет ли возможность продать Рожерио? Зависит от предложения
Голландские фланги, новый Гризманн и промахи нападающих "Интера". Лучшие игроки и неудачники прошедшего чемпионата мира
Marca: Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год 9
17-летний Арийон Ибрагимович подписал контракт с "Баварией" 1
"РБ Спорт": Ребко войдет в тренерский штаб "Факела" 2
Осинькин: Пиняев сегодня сказал, что европейский клуб проявляет к нему интерес, но пусть сам озвучит 2
Журналист Андерсиньо Маркес: "Спартак" интересуется трансфером защитника "Сассуоло" Рожерио 5
Самедов: спор между Месси и Роналду не решен. Сборная Аргентины намного сильнее Португалии 7