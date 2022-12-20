"Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом "Спартак — Детям", - цитирует Салихову "РБ Спорт".
Зарема Салихова в прошлом году недолго входила в совет директоров "Спартака", но покинула его в знак протеста против назначения Руя Витории главным тренером красно-белых. Несмотря на это она продолжала участвовать в жизни команды.
Летом этого года "Лукойл" выкупил полный пакет акций клуба, в связи с чем муж Салиховой, Леонид Федун утратил статус президента клуба.
Зарема: если бы хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы, когда "Спартак" шел на верхних строчках
Супруга бывшего владельца "Спартака" Зарема Салихова заявила, что не планирует работать в российском футболе.
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