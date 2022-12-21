По данным источника, 22-летний опорник "Краснодара" Александр Черников может не успеть восстановится к первому сбору команды в Дубае. Футболист сейчас работает на базе "быков". Врачи считают, что футболист близок к восстановлению, но форсировать события не стоит. Отмечается, что вероятно россиянин присоединится к команду уже на втором сборе.
В нынешнем сезоне Александр Черников провел за "Краснодар" всего 7 матчей. В игре против "Спартак" (1:4) опорник был удален с поля. В матче 8-го тура против "Сочи" (2:0) Черников порвал связки голеностопа и больше не принимал участия в матчах.
"Быки" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров располагаются на 7 месте. В активе команды Александра Сторожука 25 набранных баллов.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Черников пропустит первый сбор "Краснодара"
Опорный полузащитник "Краснодара" Александр Черников может пропустить первый сбор команды.
Фото: "Чемпионат"