– Первый раз об этой информации слышу. Илья сейчас находится в отпуске. Надо спросить у "Матч ТВ" откуда у них такая информация, – цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня один из источников в лице "Матч ТВ" опубликовал новость, согласно которой крайний защитник "Рубина" Илья Самошников во второй раз за полгода провалил медицинский осмотр перед переходом в "Локомотив" из-за проблем с голеностопом. До этого Илья не прошел медосмотр перед трансфером в другой московский клуб – "Динамо". Позже российский журналист и инсайдер Иван Карпов опроверг информацию от "Матч ТВ", отметив, что контракт Самошникова с "Рубином" действует еще полгода. Вчера же в СМИ появилась информация о том, что Ильей заинтересовался еще один клуб Российской премьер-лиги – действующий чемпион страны "Зенит". На данный момент Илья Самошников играет в Первой лиге, в которую "Рубин" вылетел напрямую по итогам предыдущего сезона РПЛ. Казанский клуб идет третьим в турнирной таблице.
Агент Самошникова: первый раз слышу о том, что Илья провалил медосмотр в "Локомотиве". Он сейчас находится в отпуске
Футбольный агент Ильи Самошникова Евгений Моисеев прокомментировал информацию о том, что его клиент провалил медосмотр в "Локомотиве".
Фото: РПЛ