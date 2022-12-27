"Будущее Кофрие прояснится следующим летом. Максимилиано в аренде до конца июня 2023 года, так что этой зимой он не вернется в "Спартак". Посмотрим, что будет дальше", — цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Кофрие покинул "Спартак" минувшим летом – он на правах аренды перешел в "Клермон", который выступает в французской Лиге 1. 25-летний защитник провел 9 матчей в национальном чемпионате и не отличился результативными действиями.
Арендное соглашение рассчитано до следующего лета.
Агент Кофрие: будущее Максимилиано прояснится следующим летом. Он не вернется в "Спартак" зимой
Агент защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие Давид Ласарацина высказался о будущем бельгийца.
Фото: ФК "Спартак"