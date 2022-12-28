- Умный футболист, но в его игре многое основано на физической готовности, на необходимости успеть убрать мяч. Я, пожалуй, был более разносторонним игроком. Это не позерство, говорю, как думаю, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".
18-летний Сергей Пиняев, выступающий на позиции вингера, в этом сезона стал игроком стартового состава "Крыльев Советов" и за 15 игр набрал 4+3 по системе гол плюс пас. Своей игрой футболист привлек внимание топ-клубом. Сообщается, что Сергей близок к переходу в "Локомотив".
Андрей Аршавин известен по выступлениям за "Зенит" и английский "Арсенал". С "Зенитом" футболист взял три титула чемпиона России, суперкубок России, Кубок УЕФА и суперкубок УЕФА. Также Аршавин завоевывал бронзовые медали Евро-2008. За "Арсенал" Андрей оформлял покер в ворота "Ливерпуля" (4:4)
Аршавин: я был более разносторонним игроком, чем Пиняев
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин сравнил себя с нападающим Сергеем Пиняевым.
Фото: "СЭ"