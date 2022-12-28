"И об Англии мы с ним разговаривали, у него есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от ежедневной работы и отношения к себе как в тренировочном процессе, так и вне его. Здесь всё полностью будет зависеть от Сергея", - цитирует функционера Metaratings.
Пиняев подписал с "Локомотивом" контракт сроком на 4 года, вместе с ним красно-зеленые подписали нападающего "Крыльев" Максима Глушенкова.
Пиняев вышел на поле в 11-ти играх текущего сезона Российской Премьер-лиги, в которых отличился тремя голами и одной результативной передачей.
"Крылья" по итогам 17-ти туров национального первенства занимают 11-е место в турнирной таблице с 20-ю очками в активе.
Корниленко: разговаривали с Пиняевым об Англии. Поиграть в Европе – его мечта
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после перехода форварда Сергея Пиняева в "Локомотив" высказался о желании футболиста поиграть в АПЛ.
Фото: Global Look Press