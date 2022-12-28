Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс
1 - 3 1 3
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Труа
0 - 0 0 0
НантЗавершен
Осер
2 - 3 2 3
МонакоЗавершен
Клермон
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
ПСЖ
2 - 1 2 1
СтрасбургЗавершен
Брест
2 - 4 2 4
ЛионЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Корниленко: разговаривали с Пиняевым об Англии. Поиграть в Европе – его мечта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после перехода форварда Сергея Пиняева в "Локомотив" высказался о желании футболиста поиграть в АПЛ.
Фото: Global Look Press
"И об Англии мы с ним разговаривали, у него есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от ежедневной работы и отношения к себе как в тренировочном процессе, так и вне его. Здесь всё полностью будет зависеть от Сергея", - цитирует функционера Metaratings.

Пиняев подписал с "Локомотивом" контракт сроком на 4 года, вместе с ним красно-зеленые подписали нападающего "Крыльев" Максима Глушенкова.

Пиняев вышел на поле в 11-ти играх текущего сезона Российской Премьер-лиги, в которых отличился тремя голами и одной результативной передачей.

"Крылья" по итогам 17-ти туров национального первенства занимают 11-е место в турнирной таблице с 20-ю очками в активе.


Корниленко Крылья Советов Пиняев АПЛ
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
28 декабря
Goal: Беллингем склоняется к переходу в "Реал", несмотря на предложения "Ливерпуля" и "МС"
Кофрие получил красную карточку в матче Лиги 1 между "Клермоном" и "Лиллем" 2
"ПСЖ" объявил о продлении контракта с Верратти. Игрок выступает за клуб с 2012 года
Симеоне: в результатах "Атлетико" виноват тренер. Наш состав почти такой же, как в чемпионский сезон
Корниленко: разговаривали с Пиняевым об Англии. Поиграть в Европе – его мечта 1
Нигматуллин: переход в АФК связан с политической ситуацией – это может сильно навредить футболу России
Спортдиректор "Оренбурга": Личка хотел защитника. После сборов может понадобиться еще кто?то
Корниленко: на замену Глушенкову уже пришел Сычевой – это финансово выгодная сделка
Спортдиректор "Оренбурга" - о целях клуба: пока – удержаться в РПЛ, а там посмотрим
"СЭ": в УЕФА считают, что переход РФС в Азию не повлияет на позицию ФИФА 8
Хвича попал в топ-10 самых подорожавших игроков мира за 2022 год
ZenitCafe: Ренан подпишет контракт с "Зенитом" - "Коринтианс" обменяет игрока на Алберто 6
Терюшков: сейчас нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России 4
Головин отдал голевую передачу в матче "Монако" с "Осером"
Оздоев забил свой дебютный гол в чемпионате Турции. Он открыл счет в матче с "Трабзонспором" 3