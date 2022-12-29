Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал свой выбор среди кандидатов на должность главного тренера "Пари НН", сообщают СМИ. По данным источника, глава региона хотел бы видеть на этом посту 35-летнего Артема Горлова, возглавляющего в данное время красноярский "Енисей".
Сообщается, что с выбором губернатора не согласны главные спонсоры "Пари НН", которые полагают, что клубу нужен более опытный главный тренер.
Ранее появилась информация, что в число кандидатов на пост наставника нижегородцев входят, помимо Артема Горлова, экс-главный тренер "Факела" Олег Василенко и экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": губернатор Никитин видит главным тренером "Пари НН" Горлова, спонсоры против
По данным СМИ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хотел бы назначить на пост главного тренера "Пари Нижнего Новгорода" наставника "Енисея" Артема Горлова.
Фото: ФК "Енисей"