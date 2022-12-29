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"РБ Спорт": губернатор Никитин видит главным тренером "Пари НН" Горлова, спонсоры против

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По данным СМИ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хотел бы назначить на пост главного тренера "Пари Нижнего Новгорода" наставника "Енисея" Артема Горлова.
Фото: ФК "Енисей"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал свой выбор среди кандидатов на должность главного тренера "Пари НН", сообщают СМИ. По данным источника, глава региона хотел бы видеть на этом посту 35-летнего Артема Горлова, возглавляющего в данное время красноярский "Енисей".

Сообщается, что с выбором губернатора не согласны главные спонсоры "Пари НН", которые полагают, что клубу нужен более опытный главный тренер.

Ранее появилась информация, что в число кандидатов на пост наставника нижегородцев входят, помимо Артема Горлова, экс-главный тренер "Факела" Олег Василенко и экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.

Источник: "РБ Спорт"


Нижний Новгород Российские трансферы
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