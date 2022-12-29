"Да, "Спартак" действительно хочет подписать Эль-Ямика", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Эль-Ямик попал в сферу интересов "Локомотива" - "железнодорожники" хотят договориться об аренде 30-летнего защитника.
Позднее сообщалось, что в борьбу за марокканца включился "Спартак" - красно-зеленые хотят перехватить игрока у "Локо".
Агент защитника сборной Марокко Эль-Ямика: "Спартак" действительно хочет подписать Джавада
Агент защитника "Вальядолида" и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика Андреа Д’Амико прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Спартака".
Фото: AFP