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Жирона
0 - 1 0 1
Райо Вальекано1 тайм
П1 4.8X 3.45П2 1.8
Бетис
21:15
АтлетикНе начат
П1 3.1X 3.4П2 2.38
Атлетико
23:30
ЭльчеНе начат
П1 1.3X 5.8П2 10

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 2 0 2
Монпелье1 тайм
П1 10X 5.7П2 1.29
Реймс
21:00
РеннНе начат
П1 3.5X 3.45П2 2.15
Ницца
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ЛансНе начат
П1 3X 3.15П2 2.55
Марсель
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Агент защитника сборной Марокко Эль-Ямика: "Спартак" действительно хочет подписать Джавада

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Агент защитника "Вальядолида" и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика Андреа Д’Амико прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Спартака".
Фото: AFP
"Да, "Спартак" действительно хочет подписать Эль-Ямика", - цитирует функционера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эль-Ямик попал в сферу интересов "Локомотива" - "железнодорожники" хотят договориться об аренде 30-летнего защитника.

Позднее сообщалось, что в борьбу за марокканца включился "Спартак" - красно-зеленые хотят перехватить игрока у "Локо".


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