"Чемпионство "Спартака" в этом сезоне? Думаю, даже Дед Мороз не поможет… Если уберем "Зенит", то конкуренция в РПЛ будет… Если "Газпром" захотел конкретного футболиста или хоккеиста, он окажется в "Зените" или СКА", - цитирует Титова "Матч ТВ".
"Зенит" становится чемпионом Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов к ряду. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны подопечные Сергея Семака завершили первую часть на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 17-ти турах. Отрыв от идущего на второй строчке "Спартака" составляет 6 баллов.
Титов: даже Дед Мороз не принесет "Спартаку" чемпионство. Конкуренция будет, если уберем "Зенит"
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"