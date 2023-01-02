"По результатам лучшим является "Зенит". Они лидеры и фавориты чемпионата. Но в этом сезоне приятно удивил "Спартак". Так что мои симпатии на стороне красно?белых, их я и назову командой года", - цитирует тренера "РБ Спорт".
"Спартак" завершил первую часть текущего чемпионата России на втором месте в турнирной таблице – подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 очков по итогам 17-ти туров.
Первый матч московского коллектива после окончания зимней паузы запланирован на конец февраля – в рамках плей-офф Пути РПЛ Кубка России красно-белые сойдутся с "Локомотивом".
Адиев: по результатам лучший клуб в России – "Зенит". Но командой года назову "Спартак"
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением, какую команду РПЛ можно назвать лучшей по итогам 2022 года.
Фото: РИА Новости