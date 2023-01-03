- От второй части сезона жду, что будет интрига. Интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ есть. Но ждём, что она немного обострится – приводит мнение Широкова "Чемпионат".
РПЛ возобновится 5 марта. После 17 туров привычно лидирует "Зенит". Команда Семака набрала 42 очка и уверенно движется к 5 чемпионству подряд. 2 место занимает московский "Спартак". Красно-белые заработали 36 баллов. На 3-ем месте располагается "Ростов". Южане отстают от москвичей на 1 очко. Отметим, что 4 предыдущих розыгрыша РПЛ выигрывал "Зенит". Петербуржский коллектив, в случае петой победы подряд, получал на свою эмблему вторую звезду.
Широков: от второй части сезона жду, что интрига за чемпионство обострится
Фото: "Чемпионат"