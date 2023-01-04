- Да, "Атлетико" и "Коринтианс" действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним, - передает слова Родригеса Sport24.
Ранее появилась информация о трансферном интересе к 24-летнему колумбийскому атакующему полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю со стороны бразильского "Коринтианса" и испанского "Атлетико". В конце 2022 года футболист допускал в своих интервью возможность ухода из ЦСКА и заявлял о желании поиграть в команде, принимающей участие в розыгрыше Лиги чемпионов или Лиги Европы.
Карраскаль: не знаю, уйду ли из ЦСКА. Я бы хотел поиграть в другом клубе, с участием в Лиге Европы или Лиге чемпионов
Агент Карраскаля - об интересе "Атлетико" и "Коринтианса": они просто следят за Хорхе
Агент атакующего хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес прокомментировал информацию об интересе к игроку о стороны мадридского "Атлетико" и бразильского "Коринтианса".
Фото: ПФК ЦСКА