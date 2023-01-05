– Агапова хочет заполучить не только ЦСКА. Есть интерес еще одного клуба. Как только будет договоренность, все обо всем узнают. Агент Агапова поспешил с объявлением перехода в ЦСКА, – цитирует Кудряшова "СЭ".
О переходе российского центрального защитника нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Ильи Агапова в московский ЦСКА говорят не первый день. Сегодня инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что сделка находится на финишной прямой. В стан "армейцев" перебирается сам Агапов, а в "Пари НН" проследует нападающий ЦСКА Яковлев – на правах бесплатной аренды, которая предусматривает опцию выкупа. 21-летний Илья Агапов, родившийся в Казани, в текущем сезоне провел 16 матчей за "Пари НН" в двух турнирах – Российская премьер-лига и Кубок России. Напомним, что у нижегородского клуба недавно сменился главный тренер. Михаил Галактионов ушел в "Локомотив", а в "Пари НН" пришел Артем Горлов.
Спортивный директор "Пари НН": агент Агапова поспешил с объявлением перехода в ЦСКА. Есть интерес еще одного клуба
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов высказался о возможном уходе Ильи Агапова в московский ЦСКА.
Фото: Сборная России по футболу