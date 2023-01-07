- Как команда "Локомотив" может преподнести сюрприз. В моем представлении "Локомотив" имеет хорошие перспективы значительно улучшить игру и результаты, - приводит мнение Колоскова Sport24.
Московский "Локомотив" начинал сезон под руководством немецкого дуэта Йозефа Циннбауэра и Марвина Комппера. Московский коллектив начал сезон очень неудачно и за 5 туров не одержал ни одной победы, дважды проиграв разгромно "Зениту" (0:5) и "Краснодару" (0:3). В начале сентября Комппер был отправлен в отставку, а через месяц после 5 поражений подряд клуб покинул Циннбауэр. Исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Федоров. "Локомотив" ушел на зимний перерыв, расположившись на 14 строчке. В активе московской команды 13 очков. В ноябре "железнодорожников" возглавил Михаил Галактионов. Клуб активно ведет себя на зимнем трансферном рынке. Ряды "Локомотива" уже пополнили Сергей Пиняев, Максим Глушенков и голкипер Илья Лантратов.
Колосков: "Локомотив" может преподнести сюрприз. У команды хорошие перспективы значительно улучшить игру и результаты
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах "Локомотива" на вторую часть сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости