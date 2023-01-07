Контракт 26-летнего нападающего Владимира Писарского (Сычевого) с самарскими "Крыльями Советов" содержит опцию выкупа с уменьшенной суммой отступных для петербургского "Зенита" по сравнению с остальными клубами, сообщают СМИ.
По данным источника, отступные форварда составляют 200 миллионов рублей для сине-бело-голубых и 1 миллиард рублей для других клубов. Сообщается, что опция выкупа при этом активируется только по завершении сезона-2023/2024 - в течение как минимум полутора сезонов футболист должен выступать за волжан.
Ранее стало известно, что самарские "Крылья Советов" договорились о переходе из "Оренбурга" 26-летнего нападающего Владимира Сычевого, который будет выступать за новый клуб под фамилией своего отчима Писарский. Сумма трансферной компенсации за форварда составит около 100 миллионов рублей. В текущем сезоне Сычевой забил 17 голов и отдал 2 голевых паса в 19 матчах за клуб во всех турнирах и был впервые в карьере вызван в сборную России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": отступные Сычевого для "Зенита" впятеро меньше, чем для остальных клубов
По информации источника, в контракте Владимира Сычевого (Писарского) с "Крыльями Советов" прописана опция выкупа для петербургского "Зенита" с уменьшенной суммой.
Фото: ФК "Оренбург"