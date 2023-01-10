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Карасев – о драке игроков "Зенита" и "Спартака": я на стороне Москалева. Просто замкнуло людей

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Арбитр Сергей Карасев высказался по поводу потасовки футболистов "Зенита" и "Спартака" в матче Кубка России (0:0 4-2 пен.).
Фото: Global Look Press
- Что касается судейства, я полностью на стороне Володи. Никто не даст гарантии, что у меня, выйди я на этот матч, не случилось бы того же самого. Даже несмотря на то, что у меня больше опыта. Так случилось, бывает. Просто замкнуло людей, и это началось. Хотя уже был финальный свисток, надо пробить пенальти, уходить с поля и лететь в отпуск, - приводит мнение Карасева "Матч ТВ".

Напомним, основные 90 минут кубковой встречи между "Зенитом" и "Спартаком" завершились массовой дракой между футболистами противоборствующих команд. Главный рефери матча Владимир Москалев наградил 6 игроков красными карточками. У петербуржцев поле покинули Малком, Барриос и Родригао, а у московского коллектива – Соболев, Селихов и Николсон. Позже КДК вынес вердикт о дополнительном наказании для игроков и теперь провинившиеся футболисты дополнительно пропустят 6 игр турнира. Матч между "Зенитом" и "Спартаком" изначально должен был обслуживать Сергей Карасев, но из-за недомогания москвича РФС произвел рокировку и на матче работал Москалев из Воронежа.

Сергей Карасев в этом розыгрыше РПЛ отсудил в 10 матчах. Арбитр обслуживал "Зенит" в матчах с "Локомотивом" (5:0) и "Торпедо" (2:0). "Спартак" встречался с Сергеем в дерби против ЦСКА (2:2). После матча ЭСК признала, что Карасев ошибочно не удалил игрока "армейцев" Ермакова.


Карасев Спартак Зенит
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