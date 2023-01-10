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Журналист Ильев: Ломовицкий и Самошников полетели на сбор с "Рубином", несмотря на интерес к ним от клубов РПЛ

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Полузащитник Александр Ломовицкий отправился на зимний в сбор в составе "Рубина", как защитник казанского клуба Илья Самошников.
Российский журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил о том, что Александр Ломовицкий и Илья Самошников отправляются на зимний сбор с казанским "Рубином", несмотря на интерес от клубов от РПЛ, о котором сообщалось в различных источниках.



Фланговым российским защитником Ильей Самошниковым, по сообщениям из источников, интересовались "Локомотив" и "Зенит". Летом 2022 года Самошниковым интересовалось московское "Динамо". Контракт Ильи с "Рубином" действует до лета 2023 года. Соглашение Александра Ломовицкого с казанским клубом истекает летом 2026 года. Первую часть текущего сезона РПЛ Ломовицкий проводил в составе подмосковных "Химок", а сейчас, согласно арендному соглашению, должен вернуться в "Рубин". В текущем сезоне за "Химки" Александр отыграл 15 матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал две результативных передачи.


Ломовицкий Самошников Рубин Первая лига РПЛ Торпедо
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