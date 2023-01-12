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Тарханов: будет жалко, если "Химки" покинут РПЛ, ведь команда очень прилично начала сезон с Юраном

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал положение подмосковных "Химок" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: Global Look Press
– "Химки" такая команда, где возможно все. У них много проблем, вся команда ушла. Нужно сделать набор новых игроков, наиграть их. Будет жалко, если "Химки" покинут РПЛ, ведь команда очень прилично начала сезон с Юраном. Сейчас пройдут сборы и первые туры после зимнего перерыва, тогда уже можно будет говорить, что будет с командой, – цитирует Тарханова Metaratings.

Напомним, что подмосковные "Химки" по итогам первой части Российской премьер-лиги занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице. "Химки" за семнадцать сыгранных туров набрали 12 очков. От зоны стыковых матчей, где находятся московский "Локомотив" и воронежский "Факел", команду отделяет всего одно очко. Начинала сезон подмосковная команда под руководством Сергея Юрана, с которым "Химки" заканчивали и предыдущий сезон, с которым они смогли остаться в РПЛ, пройдя через стыковые матчи со "СКА-Хабаровск". После отставки Юрана подмосковный клуб возглавил Николай Писарев, который проиграл все свои несколько матчей и тоже был уволен. С 1 сентября 2022 года и по сей день "Химки" возглавляет Спартак Гогниев, который еще в предыдущем сезоне руководил клубом Футбольной национальной лиги (сейчас – Первая лига) – "Аланией".


Тарханов Химки РПЛ
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