- Мы рассчитываем на Изидора и Керка во второй части сезона. У них действующие контракты с нашей командой. В "Локомотив" никаких предложений о их трансфере или аренде не поступало, - приводит комментарий Ульянова "СЭ".
27-летний вингер из Нидерландов Джирано Керк защищает цвета "Локомотива" с лета 2021 года. В этом сезоне футболист отличился 3 раза и совершил 1 ассистентское действие в 23 встречах за московский коллектив. Французский страйкер Вильсон Изидор, который является воспитанником "Монако", перебрался в стан "железнодорожников" зимой 2022 года. У игрока 4+4 по системе гол плюс пас за 17 игр во всех соревнованиях. Ранее различные источники сообщили, что оба футболиста хотят покинуть "Локомотив". Команда Михаила Галактионова вчера начала подготовку ко второй части сезона РПЛ. Коллективу из Москвы придется выбираться из зоны стыковых матчей. Сейчас команда располагается на 14 строчке после 17 туров.
Спортдиректор "Локомотива": у Изидора и Керка действующие контракты. Мы рассчитываем на них во второй части сезона
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался по поводу будущего футболистов команды Джирано Керка и Вильсона Изидора.
Фото: РПЛ