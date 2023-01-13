Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
23:00
ВильярреалНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
23:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.08X 3.55П2 3.6
Фулхэм
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.03X 3.4П2 4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Спортдиректор "Локомотива": у Изидора и Керка действующие контракты. Мы рассчитываем на них во второй части сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался по поводу будущего футболистов команды Джирано Керка и Вильсона Изидора.
Фото: РПЛ
- Мы рассчитываем на Изидора и Керка во второй части сезона. У них действующие контракты с нашей командой. В "Локомотив" никаких предложений о их трансфере или аренде не поступало, - приводит комментарий Ульянова "СЭ".

27-летний вингер из Нидерландов Джирано Керк защищает цвета "Локомотива" с лета 2021 года. В этом сезоне футболист отличился 3 раза и совершил 1 ассистентское действие в 23 встречах за московский коллектив. Французский страйкер Вильсон Изидор, который является воспитанником "Монако", перебрался в стан "железнодорожников" зимой 2022 года. У игрока 4+4 по системе гол плюс пас за 17 игр во всех соревнованиях. Ранее различные источники сообщили, что оба футболиста хотят покинуть "Локомотив". Команда Михаила Галактионова вчера начала подготовку ко второй части сезона РПЛ. Коллективу из Москвы придется выбираться из зоны стыковых матчей. Сейчас команда располагается на 14 строчке после 17 туров.


Локомотив Керк Изидор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Червиченко – об отсутствии Мевли на сборах "Спартака": Миха изначально был им не нужен. Не знаю, почему его брали
"Краснодар" объявил об отмене матча с "Левски"
Камоцци: без соответствующей подготовки Промес не сможет играть на 100 процентов
Журналист Карпов: Сычевой попросил "Крылья Советов" включить пункт об особых отступных для "Зенита" 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Экс-вратарь "Зенита" Иван перешел в "Васко да Гама"
Спаллетти: кто лучший - я или Аллегри? Он лучший. Я действительно преклоняюсь перед его достижениями
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: хочется более последовательных решений от судей. Чтобы эпизоды трактовались одинаково
Пьянич – о переходе Роналду в "Аль-Наср": не удивлен выбором Криштиану, играть здесь не так легко, как считают люди
Гендиректор "Бешикташа": в ближайшее время направим "Локомотиву" запрос о трансфере Баринова 1
Фабрицио Романо: "Арсенал" предложил 70 млн евро за Мудрика и лидирует в борьбе за игрока
Семин: было бы невероятно увидеть дуэт братьев Миранчуков в европейском клубе
Джикия, Соболев и Бальде – в составе "Спартака" на первый межсезонный сбор. Мевля и Рассказов отсутствуют с списке 1
"Спартак "объявил, что Промес не летит на сбор с командой в ОАЭ 5
Terrikon: экс-игрок "Зенита" Ракицкий вернется в "Шахтер"