- Хотелось бы прежде всего более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково. Касательно работы ВАР — ожидаем возвращения офсайдных линий, - приводит слова Пивоварова "СЭ".
"Динамо" отправилось на зимнюю паузу, расположившись на 4 строчке в таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. У московского коллектива по итогам первой половины российского первенства 29 набранных очков. Команду возглавляет сербский специалист Славиша Йоканович. Под руководством серба бело-голубые одержали 8 побед и 5 раз встречи с участием "Динамо" завершались вничью. Также на счету москвичей 4 поражения. В Кубке России "Динамо" выступило более успешно, выиграв свой квартет. Коллектив из Москвы набрал 10 очков и вышел в верхнюю сетку плей-офф турнира. Стоит отметить, что в этом сезоне РПЛ отсутствуют офсайдные линии ВАР. Ранее руководство "Динамо" высказывало недовольство судейством Сергея Карасева в матче против "Зенита" (0:2).
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: хочется более последовательных решений от судей. Чтобы эпизоды трактовались одинаково
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о судействе в РПЛ.
Фото: "СЭ"