"Соболев — хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в "Ювентусе" или "Роме", пока не дорос. Если брать, например, "Фиорентину", то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Напомним, Александр Кокорин с лета прошлого года на правах аренды выступает за "Арис". С того момента он провел 13 матчей за кипрский клуб, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его арендное соглашение истекает в конце сезона.
Форвард продолжает принадлежать "Фиорентине", контракт с которой рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что флорентийцы рассматривают вариант с расторжением контракта с россиянином еще до завершения его аренды.
Каррера: Кокорин - самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высоко оценил талант российского форварда "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"