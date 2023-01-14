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Манчестер СитиЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Лестер СитиЗавершен
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛиверпульЗавершен
Эвертон
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СаутгемптонЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Борнмут1 тайм
П1 1.19X 6П2 23

Чемпионат Испании. Примера

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Вальядолид
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен
Осасуна
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм
П1 2.78X 2.08П2 4.8
Реал Сосьедад
23:00
АтлетикНе начат
П1 2.46X 3П2 3.3

Чемпионат Италии. Серия А

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Кремонезе
2 - 3 2 3
МонцаЗавершен
Лечче
2 - 0 2 0
Милан2 тайм
П1 1.17X 7П2 19
Интер
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.8

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Ланс
1 - 0 1 0
ОсерЗавершен
Марсель
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
П1 1.37X 4.8П2 9
Лион
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СтрасбурНе начат
П1 1.65X 4.1П2 5.2
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Каррера: Кокорин - самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества

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Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высоко оценил талант российского форварда "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
"Соболев — хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в "Ювентусе" или "Роме", пока не дорос. Если брать, например, "Фиорентину", то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

Напомним, Александр Кокорин с лета прошлого года на правах аренды выступает за "Арис". С того момента он провел 13 матчей за кипрский клуб, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его арендное соглашение истекает в конце сезона.

Форвард продолжает принадлежать "Фиорентине", контракт с которой рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что флорентийцы рассматривают вариант с расторжением контракта с россиянином еще до завершения его аренды.


Каррера Кокорин
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