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Абаскаль: Промес будет проводить такой же объем тренировок, как и вся команда

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Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу подготовки Квинси Промеса.
Фото: Getty Images
- Промес будет проводить такой же объем тренировок, как и вся команда, к примеру, сегодня у него было две тренировки. Он будет и дальше работать с молодежной командой. К моменту, когда он вернется в основную команду, у него будут всего возможности, чтобы физически он находился на одном уровне со всеми, - приводит комментарий Абаскаля пресс-служба "Спартака".

Голландский футболист Квинси Промес не поехал со "Спартаком" в ОАЭ для подготовки ко второй половине сезона. Вингер будет работать с молодежной командой. Некоторые источники сообщали, что это решение связно с тем, что ОАЭ и Нидерландцы сотрудничают друг с другом по поводу экстрадиции.

"Спартак" проведет два сбора в ОАЭ. С 13 по 27 января в Дубае, а с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. Третий сбор команда Гильермо Абаскаля проведет в Турции. Московский коллектив ушел на зимний перерыв, расположившись на 2-й строке. Красно-белые являются главным преследователями "Зенита", отставая от команды Сергея Семака на 6 очков. РПЛ возобновится для "Спартака" домашним матчем с "Уралом".


Спартак Абаскаль Промес
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