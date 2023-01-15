- Промес будет проводить такой же объем тренировок, как и вся команда, к примеру, сегодня у него было две тренировки. Он будет и дальше работать с молодежной командой. К моменту, когда он вернется в основную команду, у него будут всего возможности, чтобы физически он находился на одном уровне со всеми, - приводит комментарий Абаскаля пресс-служба "Спартака".
Голландский футболист Квинси Промес не поехал со "Спартаком" в ОАЭ для подготовки ко второй половине сезона. Вингер будет работать с молодежной командой. Некоторые источники сообщали, что это решение связно с тем, что ОАЭ и Нидерландцы сотрудничают друг с другом по поводу экстрадиции.
"Спартак" проведет два сбора в ОАЭ. С 13 по 27 января в Дубае, а с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. Третий сбор команда Гильермо Абаскаля проведет в Турции. Московский коллектив ушел на зимний перерыв, расположившись на 2-й строке. Красно-белые являются главным преследователями "Зенита", отставая от команды Сергея Семака на 6 очков. РПЛ возобновится для "Спартака" домашним матчем с "Уралом".
Абаскаль: Промес будет проводить такой же объем тренировок, как и вся команда
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу подготовки Квинси Промеса.
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