- Если бы не футбол? Я такой непутевый ребенок был, что наверно попал бы в какие-то неприятности. А так, наверно пошел бы работать на завод, - приводит слова Кержакова ютуб-канал сборной России.
35-летний российский вратарь Михаил Кержаков является воспитанником "Зенита". Но основную часть карьеры футболист провел в других командах. В клуб из Санкт-Петербурга голкипер вернулся летом 2015 года. С того момента россиянин выиграл 4 титула чемпиона России, Кубок России, а также 3 Суперкубка России. У Михаил имеется чемпионский титул 2007 года.В сентябре 2022 года голкипер получил свой первый вызов в сборную России.
В этом сезоне Кержаков поучаствовал в 16 встречах за Зенит в всех турнирах. На счету Михаила 10 сухих матчей.
М. Кержаков: если бы не футбол, то пошел бы работать на завод
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о том, как на него повлиял футбол.
Фото: ФК "Зенит"