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Промес - о посещении матча КХЛ: просто прекрасно, мне нравится хоккей!

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Форвард "Спартака" Квинси Промес прокомментировал свое появление на матче КХЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей!" - цитирует Промеса ТАСС.

Ранее Промеса заметили среди зрителей матча "Спартак" - "Автомобилист" в Континентальной хоккейной лиге. Матч завершился поражением красно-белых (4:7).

Напомним, до этого стало известно, что Промес не поехал на сборы с командой в Объединенные Арабские Эмираты. Сообщалось, что это связано с уголовным преследованием голландца на родине. В итоге форвард остался в Москве и занимается с молодежным составом "Спартака" в манеже.


Промес Спартак
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