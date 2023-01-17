"Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей!" - цитирует Промеса ТАСС.
Ранее Промеса заметили среди зрителей матча "Спартак" - "Автомобилист" в Континентальной хоккейной лиге. Матч завершился поражением красно-белых (4:7).
Напомним, до этого стало известно, что Промес не поехал на сборы с командой в Объединенные Арабские Эмираты. Сообщалось, что это связано с уголовным преследованием голландца на родине. В итоге форвард остался в Москве и занимается с молодежным составом "Спартака" в манеже.
Промес - о посещении матча КХЛ: просто прекрасно, мне нравится хоккей!
Форвард "Спартака" Квинси Промес прокомментировал свое появление на матче КХЛ.
Фото: ФК "Спартак"