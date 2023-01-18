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Лангович: с Малкомом более некомфортно играть, чем с Клаудиньо, он более мощный и бежит очень быстро

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Защитник "Ростова" Андрей Лангович сравнил бразильских атакующих полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: РПЛ
- Кто круче - Клаудиньо или Малком? Это два разных игрока. Малком - более мощный футболист, а Клаудиньо - легкий. Я бы больше выделил Малкома. Он более силовой и бежит очень быстро, дриблинг у него шикарный, бьет постоянно. С ним, на мой взгляд, более некомфортно играть, чем с Клаудиньо, - цитирует Ланговича "РБ Спорт".

25-летний бразильский атакующий полузащитник Малком перешел в петербургский "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 40 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 15 голов и 7 результативных передач в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его 25-летний одноклубник и соотечественник Клаудиньо стал игроком "Зенита" в августе 2021 года, сумма компенсации бразильскому "РБ Брагантино" составила 12 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.


Ростов Зенит Малком Клаудиньо Лангович
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