- Предсезонка - период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остается. Значит, будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберет форму - за 3-4 игры. Для "Спартака", конечно, важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура, и всё зависит от того, как голландец пройдет подготовку. В принципе, прогноз благоприятный - Квинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая. В то же время нынешняя ситуация - шанс для Зиньковского, который будет проводить матчи на сборах. Надо доказывать. И чтобы ворваться в состав и подвинуть Промеса, надо забивать на сборах, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что московский "Спартак" не взял на тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах 31-летнего голландского атакующего хавбека Квинси Промеса, который наряду с перешедшим в "Крылья Советов" нападающим "Оренбурга" Владимиром Сычевым является лучшим текущим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ (по 14 голов). Промес остался в Москве и тренируется с молодежным составом красно-белым.
По предположениям СМИ, эта ситуация может быть связана с соглашением об экстрадиции, которое действует между ОАЭ и Нидерландами, и потенциальным уголовным преследованием Промеса в Нидерландах. Ранее, по информации СМИ, футболист повздорил на вечеринке с одним из своих родственников и нанес ему ножевое ранение в область колена.
26-летний российский атакующий хавбек Антон Зиньковский перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" в июле 2022 года и является конкурентом Промеса по позиции. В осенней части сезона футболист принял участие в 19 матчах красно-белых во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса, при этом только в 6 случаях Антон начинал игру в стартовом составе.
Шалимов: отсутствие Промеса на сборах "Спартака" - шанс для Зиньковского, надо доказывать и врываться в состав
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов высказался о ситуации с отсутствием на сборах голландского атакующего полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: "Спорт-Экспресс"