– Переход в Турцию – отличный вариант для Федора, он сможет там забивать голы, а самое главное – поиграет на международной арене. Но посмотрим, как все сложится, – приводит слова Тарханова "РБ Спорт".
Об интересе турецкой команды "Истанбул Башакшехир" к Федору Смолову стало известно на этой неделе. Напомним, что параллельно другой турецкий клуб ("Бешикташ") ведет переговоры о приобретении центрального полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова. У Федора Смолова в текущем сезоне насчитывается 20 матчей за бело-голубых, девять забитых мячей и четыре голевых передачи. Контракт Федора с московским "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего форварда в пять миллионов евро.
Тарханов: переход в "Башакшехир" – отличный вариант для Смолова. Сможет забивать голы, поиграет на международной арене
Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход форварда "Динамо" Федора Смолова в турецкий "Истанбул Башакшехир".
Фото: Soccer.ru