– Мы действительно ведем переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях, – передает слова Маррокку Sport24.
Напомним, что вчера инсайдер Николо Скира сообщил, что аргентинский центральный нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к аренде в "Верону" с опцией выкупа. Гайч играет за "армейцев" с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА на данный момент рассчитан до лета 2025 года.
Адольфо уже отправлялся на правах аренды в испанскую "Уэску" и итальянский "Беневенто". В текущем сезоне за ЦСКА Гайч отыграл 11 матчей в РПЛ и Кубке России, провел на футбольном поле в общей сумме всего 270 минут. На счету у Адольфо два гола и два ассиста.
Спортивный директор "Вероны": мы ведем переговоры по аренде Гайча, но расходимся в цифрах и условиях
Спортивный директор итальянской "Вероны" Франческо Маррокку рассказал о переговорах с московским ЦСКА о переходе нападающего Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА