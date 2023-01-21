- Мы продолжаем рассматривать возможности усиления нашей команды. Мы видим это не только в рамках зимнего трансферного окна, но и летнего. Пока никакой конкретики не могу сообщить. У нас укомплектованная команда, каких-то дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения, у нас нет, - приводит слова Медведва ТАСС.
Летом "Зенит" произвел перестройку своего состава и расстался с одним из ключевых игроков игроком команды 34-летним форвардом Артемом Дзюбой. Состав петербуржского коллектива пополнили форвард Матео Кассьерра, являющийся вторым бомбардиром РПЛ в сезоне 2021/2022, вингеры Зелимхан Бакаев и Густаво Мантуан, защитник Родригао и вратарь Иван. Этой зимой "Зенит" приобрел 19-летнего защитника из Бразилии Роберта Ренана, а также расстался со своим капитаном Деяном Ловреном и бразильцем Иваном.
"Зенит" по итогам первой половины располагается на 1-й строчке текущего розыгрыша РПЛ. В случае победы команда Сергея Семака снова выиграет чемпионский титул, сине-бело-голубые получат на свою эмблему вторую звезду. Отрыв от "Спартака", являющегося главным преследователем петербуржцев, составляет 6 очков.
Медведев: у "Зенита" укомплектованная команда, каких-то дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения, нет
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу комплектования команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"