Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщает, что история переговоров между нижегородским футбольным клубом "Пари НН" и нападающим Артемом Дзюбой еще актуальна.
Напомним, что ранее самый активный и предметный интерес к свободному агенту Артему Дзюбе приписывался московскому "Торпедо". Этот интерес не отрицал и президент "автозаводцев" Илья Геркус, который спустя время заявил, что клуб перестает претендовать на 34-летнего центрфорварда.
Из "Пари НН" в ноябре 2022 года ушел главный тренер Михаил Галактионов. На смену ему пришел молодой российский специалист Артем Горлов, до этого покинувший красноярский "Енисей". Нижегородская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Журналист Карпов: Дзюба хочет от "Пари НН" 500 тысяч евро за полгода
34-летний российский форвард Артем Дзюба запросил у "Пари НН" те же деньги за контракт до конца сезона, что и у "Торпедо" некоторое время назад.