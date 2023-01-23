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Журналист Карпов: Дзюба хочет от "Пари НН" 500 тысяч евро за полгода

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34-летний российский форвард Артем Дзюба запросил у "Пари НН" те же деньги за контракт до конца сезона, что и у "Торпедо" некоторое время назад.
Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщает, что история переговоров между нижегородским футбольным клубом "Пари НН" и нападающим Артемом Дзюбой еще актуальна.



Напомним, что ранее самый активный и предметный интерес к свободному агенту Артему Дзюбе приписывался московскому "Торпедо". Этот интерес не отрицал и президент "автозаводцев" Илья Геркус, который спустя время заявил, что клуб перестает претендовать на 34-летнего центрфорварда.

Из "Пари НН" в ноябре 2022 года ушел главный тренер Михаил Галактионов. На смену ему пришел молодой российский специалист Артем Горлов, до этого покинувший красноярский "Енисей". Нижегородская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.


Дзюба Пари НН
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