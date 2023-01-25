"Пришли Дуарте и Тавареш — теперь состав "Спартака" укомплектован. Клуб готов бороться с "Зенитом" в РПЛ", - передает слова Карреры "Чемпионат".
"Спартак" 24 января объявил о трансферах 22-летнего центрального защитника Алексиса Дуарте из парагвайского "Серро Портеньо" и 21-летнего правого защитника Томаша Тавареша из португальской "Бенфики". Контракт Дуарте со столичным клубом рассчитан до 2027 года. Соглашение с Таварешем рассчитано до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.
"Спартак" сейчас занимает 2-е место в таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 матчей, и отстает от "Зенита" на шесть очков.
Каррера - о подписании Дуарте и Тавареша: теперь состав "Спартака" укомплектован
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал последние приобретения московского клуба - защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.
Фото: ТАСС